Москва, 5 апреля, 2019, 01:15 — ИА Регнум. Закон о защите капиталовложений должен быть принят Госдумой в период весенней сессии 2019 года, сообщается на сайте Кремля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Государственная Дума России

Поручение по обеспечению соблюдения этих сроков дал президент РФ Владимир Путин премьер-министру Дмитрию Медведеву.

«Обеспечьте внесение в Государственную Думу Федерального Собрания РФ и принятие в период весенней сессии 2019 года федерального закона, направленного на защиту и поощрение капиталовложений», — говорится в документе.

Отмечается, что поручение должно быть исполнено до 1 июля 2019 г.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в середине марта Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей заявил о необходимости ускорить разработку и принятие вышеуказанного закона.