Нижний Новгород, 5 апреля, 2019, 01:01 — ИА Регнум. Согласно контракту срок завершения работ на трех объектах накопленного экологического ущерба — на полигоне ТБО «Игумново», на свалке химических отходов «Черная дыра» и шламонакопителе «Белое море» — установлен в апреле 2020 года. В настоящее время мероприятия по ликвидации объектов выполнены на 70%, сегодня работы идут с опережением графика, сообщили ИА REGNUM в правительстве Нижегородской области. Губернатор региона Глеб Никитин и представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров посетили все объекты.

Иван Шилов ИА REGNUM Свалка

«Сегодня нет сомнения, что эти объекты будут ликвидированы, и жители Дзержинска и Нижнего Новгорода наконец смогут быть уверены, что загрязненное содержимое оттуда не попадает ни в почву, ни в воздух, ни в воду», — отметил нижегородский губернатор. Все три объекта представляют собой три типичных для России объекта накопленного экологического ущерба, и нижегородский опыт по их ликвидации в рамках нацпроекта «Экология» может быть полезен другим регионам.

На полигоне «Игумново» за период эксплуатации скопилось более 25 млн тонн твердых бытовых отходов. На свалке «Черная дыра» ведется доводка уникального оборудования для извлечения, подготовки и термолизного обезвреживания отходов. На полигоне для складирования шлама производств бывшего завода «Капролактам» — «Белое море» познакомили с технологией обезвреживания опасного объекта. Накопленные отходы осушили с помощью системы дренажей и установки очистных сооружений; сейчас здесь заканчиваются работы по укладке специальной геосинтетической мембраны, которая не пропускает атмосферные осадки, чтобы позже покрыть эту территорию грунтом и засеять травой.

«Ликвидация наиболее опасных объектов накопленного экологического ущерба — одна из приоритетных задач нацпроекта «Экология», который направлен на сохранение природы России, а значит, здоровья каждого из нас», — отметил на прошедшем позднее совещании в Дзержинске Комаров.

В рамках совещания обсудили вопрос организации мониторинга ситуации на объектах накопленного экологического ущерба в Дзержинске, который будет проводиться после завершения всех работ.

ИА REGNUM напоминает, средства на ликвидацию всех трех объектов область получила в рамках государственной программы «Охрана окружающей среды» на 2012—2020 годы. В 2017 году на эти цели по приоритетному проекту «Чистая страна» было выделено 500 млн рублей.

Соглашение о субсидии между Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации и правительством Нижегородской области было подписано 20 февраля 2017 года. Пункт 4.3.3 соглашения обязывал областные власти «обеспечивать достижение значений показателей результативности исполнения мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия». На ликвидацию «Черной дыры» было определено 263,3 млн рублей, шламонакопителя «Белое море» на территории завода «Капролактам» — 90,9 млн рублей, а полигона «Игумново» — 145,8 млн рублей.