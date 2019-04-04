Варшава, 5 апреля, 2019, 01:02 — ИА Регнум. Автомобиль скорой помощи столкнулся в поездом на железнодорожном переезде в Польше, передает телеканал TVN24.

Скорая помощь

Сообщается, что авария произошла днем 3 апреля в Пущикове. Автомобиль скорой помощи спешил в больницу, чтобы забрать из нее пациента в тяжелом состоянии и доставить его в Познань. Поэтому водитель кареты скорой помощи решил проскочить через железнодорожный переезд перед приближающимся поездом, однако второй шлагбаум закрылся.

Водитель не решился снести шлагбаум и попытался поставить автомобиль параллельно железнодорожным путям. Эти попытки оказались безуспешными и поезд на полном ходу врезался в карету скорой помощи. В результате столкновения погибли два человека — водитель и фельдшер скорой помощи.