Москва, 5 апреля, 2019, 00:54 — ИА Регнум. Строительство «Северного потока — 2» не будет остановлено из-за принятия Европейским парламентом газовой директивы Европейского союза, заявил Владимир Чижов, постпред РФ при ЕС, на телеканале «Россия-24».

Chelpipe.ru Производство труб для газопровода «Северный поток — 2»

Комментируя утверждение ЕП газовой директивы, российский представитель отметил, что на ситуацию с «Северным потоком — 2» в значительной степени влияет позиция Германии, и на сегодняшний момент «непреодолимых препятствий» для реализации проекта нет.

«Поэтому, я думаю, можно с достаточной долей уверенности сказать, что строительство будет продолжено, и мы рассчитываем, что оно завершится в срок», — заявил Чижов.

По словам российского представителя, Европейская комиссия тем не менее влияет на судьбу «Северного потока — 2», так что нужно, чтобы и ЕК «дала отмашку» для дальнейшего развития проекта.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ЕП 4 апреля утвердил газовую директиву ЕС, позволяющую расширять контроль морских газопроводов, в том числе и «Северного потока — 2». Теперь все газопроводы из стран не из ЕС (в том числе «Северный поток — 2») должны будут соблюдать определённые правила.