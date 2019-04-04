Вашингтон, 5 апреля, 2019, 00:55 — ИА Регнум. Американский сенатор от Республиканской партии Рэнд Пол в пятый раз заблокировал резолюцию Демпартии о публикации доклада спецпрокурора США Роберта Мюллера по итогам расследования дела о так называемом «российском вмешательстве», сообщает Axios.

DonkeyHotey Символ Республиканской партии

Сообщается, что резолюция получила одобрение в Палате представителей Конгресса США, где преобладают члены Демократической партии, и была направлена в сенат. Однако в сенате, где республиканцы имеют большинство, резолюция была вновь заблокирована.

Напомним, после получения итогового доклада Мюллера американский генпрокурор Уильям Барр заявил, что никаких доказательств «российского вмешательства» в выборы президента США в 2016 году спецпрокурор не смог обнаружить. Также Барр заявил, что передаст доклад конгрессу для ознакомления «в ближайшие недели».

Как сообщало ИА REGNUM, 29 марта президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что не против передачи доклада Мюллера для ознакомления Конгрессу США. Он подчеркнул, что ему скрывать нечего и против передачи доклада он не возражает.