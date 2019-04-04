Вашингтон, 5 апреля, 2019, 00:37 — ИА Регнум. Покупку российских зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф» нельзя отменить, заявил турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу, сообщает Anadolu.

Mil.ru Пуск ракеты ЗРК С-400

Выступая перед журналистами в американской столице, Чавушоглу пояснил, что альтернативы С-400 никто из союзников предложить Анкаре не смог, поэтому ей «пришлось» купить российские комплексы.

К тому же диктовать Анкаре, что ей покупать, а что нет, союзники, если они считают себя таковыми, не должны.

По словам Чавушоглу, союзникам не следует считать, что российско-турецкие отношения рассматриваются Анкарой как альтернатива ее отношениям с Европейским союзом и НАТО.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Чавушоглу в Вашингтоне заявил, что покупка у России С-400 не грозит НАТО ничем. Он предложил союзникам создать техническую комиссию и проверить риски.