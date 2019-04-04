Москва, 5 апреля, 2019, 00:26 — ИА Регнум. Очередная встреча министров иностранных дел Армении и Азербайджана Зограба Мнацаканяна и Эльмара Мамедъярова состоится в Москве. Об этом сообщает агенстви ONA со ссылкой на источник в МИД России.

Иван Шилов ИА REGNUM

Дата встречи пока не известно, но сообщается, что она пройдёт в ближайшее время.

Ранее 4 апреля министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров заявил, что очередная встреча глав МИД Азербайджана и Армении состоится в ближайшее время в одной из столиц стран — сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

До этого высказывалось предположение, что главы внешнеполитических ведомств двух стран могут встретится на полях заседания министров иностранных дел стран СНГ в Москве, которое пройдет, сегодня, 5 апреля. Однако позже стало известно, что на завтрашнем заседании Армению будет представлять замглавы МИД Армении.

Ранее тому же агентству официальный представитель МИД России Мария Захарова сказала, что Москва готова оказать Еревану и Баку необходимое содействие в реализации итогов прошедшей в Вене встречи премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева.

«Переговорный процесс по проблематике нагорно-карабахского урегулирования идет. Стороны демонстрируют намерение продолжать работу, направленную на достижение мирного урегулирования», — подчеркнула Захарова, добавив, что этот настрой был зафиксирован и в заявлении, сделанном по итогам встречи Пашиняна и Алиева в Вене.

«Приветствуем конструктивный подход, преобладавший на переговорах. Будем оказывать сторонам необходимое содействие, чтобы воплотить в жизнь те идеи, по которым было достигнуто понимание в австрийской столице», — сказала официальный представитель МИД России.