Вашингтон, 5 апреля, 2019, 00:19 — ИА Регнум. Бывшая жена главы Amazon Маккензи Безос отказалась от 75% акций компании, говорится в ее Twitter.

U.S. Department of Defense Джефф Безос

Безос перечислила условия, на которых произошел раздел имущества. За главой Amazon Джеффом Безосом остались все акции космической компании Blue Origin и газеты Washington Post.

Также Безос отдала бывшему мужу право голосовать пакетом акций Amazon, принадлежащим ей — у нее осталась четверть пакета.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, о разводе Безосов стало известно в начале года. Они прожили в браке четверть века. Джефф Безос является богатейшим человеком в мире: его состояние оценивается в $139,6 млрд.