Вашингтон, 4 апреля, 2019, 23:55 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу вновь заявил, что закупка Анкарой российских зенитно-ракетных комплексов С-400, по мнению турецких властей, не представляет никакой угрозы для США и военного блока НАТО. Об этом Чавушоглу заявил сегодня, 4 апреля, по итогам переговоров с государственным секретарем США Майком Помпео.

ИА REGNUM С-400

По словам Чавушоглу, США и НАТО совершенно не следует беспокоиться относительно закупки Анкарой российских ЗРК С-400. Эти системы никак не будут интегрированы в единые оборонные структуры Североатлантического альянса, а будут полностью под турецким контролем.

«Сделка по С-400 закончена, мы всем это говорим, и США в том числе: ни для вас, ни для НАТО никакого риска не будет. Комплексы будут под нашим контролем. Если у вас есть вопросы, давайте создадим техническую комиссию», — сказал Чавушоглу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, американские власти крайне негативно относятся к решению властей Турции о закупке российских ЗРК С-400. При этом США долгое время тянули с поставкой ранее обещанных Турции американских ЗРК Patriot.

В итоге Турция решила во что бы то ни стало провести сделку, но США стали грозить Анкаре санкциями.