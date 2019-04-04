Киев, 4 апреля, 2019, 23:43 — ИА Регнум. Главный риск президентских выборов на Украине пройден, заявил 4 апреля министр иностранных дел страны Арсен Аваков в эфире телеканала «1+1».

Александр Горбаруков ИА REGNUM

По его словам, непризнание результатов первого тура выборов могло спровоцировать беспорядки и хаос, но проигравшим кандидатам хватило «цивилизованности и разума»,

Относительно второго тура выборов президента Украины Аваков заявил, что он пройдет «законно и чётко».

«Механизм подготовки правоохранительной системы сейчас таков, что я уверен, мы проведем второй тур законно и четко», — сказал Аваков.

Напомним, 31 марта на Украине прошел первый тур выборов президента страны. Во второй тур, назначенный на 21 апреля, прошли комик Владимир Зеленский и нынешний президент Пётр Порошенко.