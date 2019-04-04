Вашингтон, 4 апреля, 2019, 23:36 — ИА Регнум. Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что Соединённые Штаты и Турция сумеют преодолеть все противоречия и урегулировать двусторонние отношения. Об этом Помпео заявил журналистам сегодня, 4 апреля, по итогам встречи с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу.

U.S. Department of State Майк Помпео и Мевлют Чавушоглу

«Переговоры между нами продолжаются. Думаю, турецкое правительство совершенно чётко понимает американскую позицию. У США и Турции есть отличные возможности тесным образом работать вместе… Я совершенно уверен, что мы найдём путь вперёд», — сказал Помпео.

Также госсекретарь отметил, что его разговор с Чавушоглу был «хорошим».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, отношения между США и Турцией начали обостряться после неудавшейся попытки государственного переворота в Турции, когда группа военных, которой явно оказывали содействие структуры НАТО, попыталась захватить власть, но не преуспела.

После этого Турция пошла на некоторое сближение с Россией, что крайне не понравилось США. Более того, Анкара решила закупить российские зенитно-ракетные комплексы С-400. В Вашингтоне это вызвало бешенство и угрозы ввести против Турции санкции.