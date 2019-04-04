Вашингтон, 4 апреля, 2019, 22:49 — ИА Регнум. За первые две минуты торгов на американской бирже NASDAQ владелец американской компании SpaceX и глава производителя электромобилей Tesla Илон Маск потерял $1,1 млрд, после того как акции Tesla рухнули на 11%. Об этом свидетельствуют данные торгов сегодня, 4 апреля.

OnInnovation Илон Маск

По данным американского агентства Bloomberg, состояние Маска оценивалось в $23,3 млрд. При этом $10 млрд — это его активы в Tesla, а $13 млрд — доля в Space Exploration Technologies Corp.

Накануне Tesla опубликовала квартальный отчет. Из этого отчета следует, что поставки электромобилей в первом квартале очень сильно снизились.

Это и привело к обвалу акций Tesla сразу на 11% в начале торгового дня на NASDAQ.

В течение дня акции Tesla немного отыграли в цене, но всё равно они подешевели на 8% по сравнению с уровнем начала торгов.