Киев, 4 апреля, 2019, 22:42 — ИА Регнум. Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил о своём намерении въехать в Москву на танке неких союзников. Об этом Омелян сообщил 4 апреля на странице в Facebook, комментируя полученное от Союза транспортников России предложение о взаимодействии.

Mtu.gov.ua Владимир Омелян

«Так, позавчера «давайте восстановим авиационное сообщение», то сегодня: 23 апреля в Москве приглашаем обсудить единое транспортное пространство Евразийского союза… В Москве мы обязательно будем! Вместе с союзниками! На танках, с надписью «На Москву», — написал Омелян.

Какие союзники возьмут его на свой танк, Омелян не уточнил.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян неоднократно заявлял о самых экзотических планах борьбы с Россией, включая полное прекращение не только железнодорожного, но и автобусного транспортного сообщения.

Напомним, на сегодняшний день самым востребованным на Украине железнодорожным маршрутом остаётся пассажирский поезд Киев — Москва.