Ответственность за подрыв ресторана в Сомали взяла группировка «Аш-Шабаб»*
* запрещённая в России организация
Могадишо, 4 апреля, 2019, 22:23 — ИА Регнум. Исламистская группировка «Аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взяла ответственность за теракт в ресторане в Могадишу, 4 апреля передает агентство Reuters.
Sntat.ru
Террорист
Согласно заявлению группировки, в результате нападения есть жертвы среди сотрудников полиции. Ресторан находился в непосредственной близости от полицейской академии.
По официальной информации, в результате подрыва заминированного автомобиля у ресторана в столице Сомали никто не погиб, семеро человек получили ранения.
Читайте также: Власти озвучили число пострадавших от взрыва в ресторане в Сомали