* запрещённая в России организация

Могадишо, 4 апреля, 2019, 22:23 — ИА Регнум. Исламистская группировка «Аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взяла ответственность за теракт в ресторане в Могадишу, 4 апреля передает агентство Reuters.

Sntat.ru Террорист

Согласно заявлению группировки, в результате нападения есть жертвы среди сотрудников полиции. Ресторан находился в непосредственной близости от полицейской академии.

По официальной информации, в результате подрыва заминированного автомобиля у ресторана в столице Сомали никто не погиб, семеро человек получили ранения.

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