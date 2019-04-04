Вашингтон, 4 апреля, 2019, 22:23 — ИА Регнум. США, Британия, Франция, Италия, ОАЭ пригрозили Ливийской национальной армии (ЛНА) маршала Халифы Хафтара ответственностью за усугубление гражданского конфликта и призвали остановить их наступление на Триполи.

Tauralbus Триполи

Об этом сказано в совместном заявлении этих пяти стран, опубликованном 4 апреля.

По их мнению, военного решения ливийского конфликта не существует, а попытки одной из сторон конфликта сделать это усиливают риск скатывания страны в хаос.

«Наши правительства выступают против любых боевых действий в Ливии и привлекут к ответственности любую ливийскую фракцию, которая усугубляет гражданский конфликт», — указано в совместном заявлении.

Напомним, 4 апреля силы Ливийской национальной армии маршала Халифы Хафтара начали наступление на Триполи. Позднее телеканал Sky News Arabia сообщил, что ими взят город Сурман, находящийся в 60 км от ливийской столицы.

Стоит отметить, что маршал Халифа Хафтар неоднократно обращался за военно-технической помощью к Москве и считается политической фигурой, близкой к России.

Столица Ливии Триполи на данный момент контролируется правительством национального согласия, сформированным под контролем Евросоюза.

Как сообщало ИА REGNUM, после свержения и убийства в 2011 году ливийского лидера Муаммара Каддафи в Ливии царит хаос и анархия. Нефтяные ресурсы страны реализуются контролирующими месторождения бандами и теневыми структурами по неофициальным каналам.