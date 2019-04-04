Москва, 5 апреля, 2019, 00:05 — ИА Регнум. Правительство РФ с 4 апреля начало серию совещаний по реализации национальных проектов в регионах России. Совещания проходят на площадке Корпоративного университета Сбербанка в Подмосковье, и завершится в субботу, 6 апреля, итоговым заседанием с участием всего состава кабинета министров под руководством председателя правительства РФ Дмитрия Медведева.

Sberbank-university.ru Корпоративный университет Сбербанка в Подмосковье

В рамках этой трехдневной работы проходят, в частности, консультации с руководителями региональных проектных офисов, которые смогут озвучить свои вопросы по системе контроля за исполнением нацпроектов. Кроме того, планируются дискуссии, в которых примут участие ряд губернаторов и министров. В заключительный день пройдет совещание всего состава правительства с губернаторами.

В первый день прошли совещания с руководителями региональных проектных офисов, были обсуждены методологические вопросы, в том числе по работе с ресурсом «Электронный бюджет» — подсистемой, которая нацелена на контроль за реализацией нацпроектов.

Дискуссия в этот день велась в «свободном формате» и в интерактивном режиме — аудитория активно вовлекалась в происходящее. Выступления спикеров перемежались «разминками», когда участники могли отвечать на предлагаемые модератором вопросы, а также активно задавать вопросы через специальное приложение.

Во время работы аудитория среди ключевых сложностей, которыемогут возникнуть при реализации проектов, выделила кадры, мотивацию и бюрократические препоны, отмечает ТАСС.

Напомним, что впервые такой формат был предложен для организации работы Госсовета в конце 2018 года.

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Новую форму организации работы правительства с регионам в беседе с корреспондентом ИА REGNUM прокомментировал генеральный директор Института региональных проблем (ИРП) Дмитрий Журавлёв.

«На мой взгляд, это вполне современный, и более того, очень эффективный формат. Именно взаимоотношения федерального центра и регионов сейчас являются главными и для развития экономики, и развития общества. Причем именно в экономическом аспекте этого вопроса, поскольку за экономику в России отвечает правительство, а губернаторы завязаны на Госсовет. Госсовет — это структура взаимодействия региональной и федеральной власти на уровне «президент — губернаторы». Госсовет принимает целый ряд ключевых решений, в том числе через Госсовет идет реализация национальных проектов. Но Госсовет это, в первую очередь, всё-таки политический орган. А конкретная реализация нацпроектов требует экономических действий», — рассказал директор ИРП.

«И поэтому совещание с губернаторами в открытом формате — это продолжение того, что делал Госсовет, но уже не на политическом, а на экономическом уровне. И в этом смысле это важно, нужно, полезно — нужное подчеркнуть», — завершил свой комментарий Дмитрий Журавлёв.