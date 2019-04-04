Екатеринбург, 4 апреля, 2019, 22:31 — ИА Регнум. В Свердловской области региональные отделения пяти партий оштрафовали на общую сумму 500 тысяч рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявили в пресс-службе регионального избиркома.

Industrialconflicts.ru Штраф

По данным ведомства, политические объединения не предоставили финансовые отчёты за четвертый квартал 2018 года. Такой проступок является административным правонарушением и карается штрафом до 100 тысяч рублей.

Перед избиркомом провинились «Партия Малого Бизнеса России», «Народ против коррупции», «Альянс Зеленых — Народная партия», «Партия ветеранов России» и «Партия свободных граждан». В ведомстве отмечают, что при повторном аналогичном нарушении сумма штрафа может увеличиться втрое.

Ранее в Центризбиркоме сообщали, что с 2015 года по всей России было составлено более 4 тысяч протоколов в отношении политических партий и их региональных объединений за непредоставление финансовой отчётности или нарушение сроков в её отправке. Общая сумма штрафов за данные проступки — около 83,5 млн рублей.