Могадишо, 4 апреля, 2019, 22:18 — ИА Регнум. Пострадавшими от взрыва, устроенного террористами в ресторане в непосредственной близости от полицейской академии в Могадишу, стали семеро человек, 4 апреля передает агентство Reuters.

Цитата из к/ф «Казино». Реж. Мартин Скорсезе. 1995. США — Франция Взрыв автомобиля

Согласно заявлению полиции, среди раненых — шестеро мужчин и одна женщина.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 4 апреля террористы взорвали заминированный автомобиль у ресторана в столице Сомали.

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