Киев, 4 апреля, 2019, 22:07 — ИА Регнум. Бывший кандидат в президенты Украины, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что она подумает над предложение кандидата в президенты Владимира Зеленского стать ведущей на публичных теледебатах между ним и действующим президентом Петром Порошенко. Об этом сегодня, 4 апреля, сообщает телеканал «Громадське».

Tymoshenko.ua Юлия Тимошенко

"Мы видели ролик, у нас есть время подумать», — сказал представитель Тимошенко.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, во второй тур президентских выборов на Украине вышли действующий президент Пётр Порошенко и шоумен Владимир Зеленский. Тимошенко, которая также боролась за пост президента, в первом туре показала третий результат и не смогла выйти во второй тур.

Зеленский уже предложил Порошенко провести публичные дебаты в преддверии второго тура. Действующий президент согласился.

При этом Зеленский предложил Тимошенко быть ведущей данных дебатов.