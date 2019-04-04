Дублин, 4 апреля, 2019, 22:01 — ИА Регнум. Премьер-министр Ирландии Лео Вардакар предлагает «набраться терпения» и не допустить выхода Великобритании из ЕС без соглашения с Брюсселем, 4 апреля передает агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Евросоюз

«Конечно, любое дальнейшее продление (сроков Brexit — прим. ИА REGNUM ) должно иметь надежный и реалистичный план дальнейших действий», — отметил Вардакар после переговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель в Дублине.

В настоящий момент выход Великобритании из Евросоюза назначен на 12 апреля текущего года, однако может быть продлен — Лондон и Брюссель так и не заключили соглашение о выходе.

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