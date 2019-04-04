Куру, Франция, 4 апреля, 2019, 21:57 — ИА Регнум. Российская ракета-носитель «Союз» с британскими спутниками связи O3b успешно стартовала с космодрома Куру во Французской Гвиане. Об этом сообщается на сайте компании-оператора аэропорта Arianespace.

NASA Ракета-носитель «Союз»

Старт ракеты состоялся в 14:04 по местному времени (20:04 мск). Позднее разгонный блок «Фрегат» штатно отделился от третьей ступени ракеты. Четыре космических аппарата должны быть выведены на орбиту спустя два часа.

Отметим, что данный запуск планировалось осуществить ещё 29 марта, однако он был отложен из-за переноса запуска ракеты Vega с итальянским космическим аппаратом PRISMA.

Сегодняшний запуск состоялся на полчаса позднее запланированного. Причиной этого послужила поломка европейской наземной станции слежения «Бретань-1».

Напомним, за период с 2013 года при помощи ракет-носителей «Союз» на орбиту уже выведено 16 британских спутников O3b. Аппараты предназначены для обеспечения высокоскоростного доступа в интернет.