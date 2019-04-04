Триполи, 4 апреля, 2019, 21:55 — ИА Регнум. Ливийская национальная армия под командованием маршала Халифы Хафтара планирует установить контроль над Триполи за 48 часов, сообщает 4 апреля РИА Новости со ссылкой на анонимный источник в командовании Ливийской национальной армии.

Magharebia Халифа Хафтар

По словам источника агентства, войска Халифы Хафтара обладают подавляющим военным превосходством.

«Единственное, что может им помешать, — это внешнее вмешательство», — цитирует агентство его слова.

Стоит отметить, что, по неофициальной информации, передовые отряды Ливийской национальной армии взяли под контроль город Гариян, расположенный в 100 км юго-западнее Триполи.