Лондон, 4 апреля, 2019, 21:40 — ИА Регнум. Цена на североморскую нефтяную смесь марки Brent поднялась выше $70 за баррель, свидетельствуют данные торгов 4 апреля.

Shminhe.com Нефть

Стоимость фьючерсов на нефть Brent с поставкой в июне на бирже ICE в Лондоне росла на 1,02% к уровню открытия торгов — до $70,03 за баррель.

Отметим, что в последний раз цена на нефть данной марки находилась на такой отметке 12 ноября 2018 года.

Июньские фьючерсы на нефть WTI (West Texas Intermediate) торгуются на уровне $62,73 за баррель.