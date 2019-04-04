Москва, 4 апреля, 2019, 21:20 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин пригласил президента Анголы Жоау Лоуренсу посетить форум «Россия — Африка», который должен состояться в Сочи 24 октября. Об этом сегодня, 4 апреля, сообщает пресс-служба Кремля.

Kremlin.ru Российско-ангольские переговоры

В Москве сегодня прошли переговоры Путина с с президентом Анголы. Лидеры двух стран обсудили вопрос укрепления экономических связей между Россией и Анголой. По словам Путина, наиболее перспективные направления сотрудничества — это добыча алмазов, рыбный промысел и освоение космоса.

Кроме того, в ходе переговоров было сказано, что российский автоконцерн «КамАЗ» рассматривает возможность открытия в Анголе сборочного производства грузовиков. Помимо прочего, ОАО «Российские железные дороги» готово принять участие в модернизации железнодорожной инфраструктуры африканской республики.

Президент Путин пригласил президента Анголы Лоуренсу на форум «Россия — Африка».

«Господин президент, думаю, что у нас будет возможность в этом году продолжить диалог для поиска путей развития экономических связей. Осенью, 24 октября в Сочи состоится большой форум «Россия — Африка». И мы надеемся вас там увидеть», — сказал российский лидер.