Пекин, 4 апреля, 2019, 21:16 — ИА Регнум. 21 компания-инвестор из КНР, на четыре больше, чем в 2017 году, вошла по итогам прошлого года в список сотни лучших мировых венчурных фондов, цитирует 4 апреля Синьхуа информацию, опубликованную китайской газетой China Daily со ссылкой на ежегодный список журнала Forbes.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

При этом четыре фонда из Поднебесной оказались в топ-10 таких инвесторов, в том числе второй год подряд занимающая первую позицию компания Sequoia Capital China во главе с ее создателем и управляющим партнером Шэнь Наньпэном.

Комментируя это сообщение, руководитель Института частных инвестиционных фондов Пекинского Университета внешней экономики Чжоу Сюань отметил, что появление китайских инвесторов в топ-списках отражает масштаб, эффективность и жизнеспособность китайской экономики.