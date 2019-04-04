Нью-Йорк, США, 4 апреля, 2019, 21:15 — ИА Регнум. Индексы фондового рынка США движутся разнонаправленно: промышленный Dow Jones растет, «высокотехнологичный» Nasdaq падает, 4 апреля передает агентство Reuters.

RMajouji Уолл-стрит

К середине торгов на Уолл-стрит индекс Dow Jones вырос на 88,85 пункта (0,34%), до 26 306,98 пункта, индекс S&P 500 снизился на 2,68 пункта (0,09%), до 2870,72 пункта, индекс Nasdaq снизился на 33,72 пункта (0,43%), до 7861,83 пункта.

По мнению инвесторов, к «сомнениям» на рынке, который несколькими днями ранее показывал уверенный рост, привела неопределенность торговых переговоров США и Китая.

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