Вашингтон, 4 апреля, 2019, 21:13 — ИА Регнум. Международный валютный фонд (МВФ) выступил против использования в практике международной торговли таможенных пошлин, сообщает 4 апреля Синьхуа, комментируя обнародованный МВФ доклад «Перспективы развития мировой экономики».

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар и евро

«Таможенные пошлины — не главный фактор, влияющий на баланс международной торговли, говорится в документе, однако их значительное повышение может негативно сказаться на глобальной экономике». Авторы доклада подчеркивают, что на протяжении двух последних десятилетий пошлины оставались низкими, а сальдо двусторонней торговли формировалось преимущественно под влиянием макроэкономических факторов.

Благодаря этому, считают в МВФ, ведущая роль перешла к глобальным цепочкам добавленной стоимости, которым и вредят повышенные пошлины. В результате сальдо остается неизменным, но цепочки рвутся, а торговые потоки перенаправляются на другие рынки.

МВФ рекомендует всем странам укрепить макроэкономическую политику для сохранения торгового баланса и способствовать свободной и справедливой торговле, исключающей политическую конъюнктуру.

Отметим, что содержание доклада МВФ, критикуя протекционистскую политику администрации США, предпринимает очередные усилия по продвижению глобализации мировой экономики.