Кострома, 4 апреля, 2019, 21:30 — ИА Регнум. С 2000 года валовый региональный продукт (ВРП) вырос с 16,6 до 165 млрд рублей, об этом сообщил Костромастат сегодня, 4 апреля.

Костромастат Валовой региональный продукт Костромской области

По данным костромских статистиков, рост данного показателя наблюдался почти весь период, за исключением 2009 и 2015 годов.

Костромастат Валовой региональный продукт Костромской области

Аналогичные процессы наблюдались и с динамикой ВРП на душу населения Костромской области. За 17 лет он увеличился с 21,9 тысячи до 243 тысяч рублей.

Костромастат Валовой региональный продукт на душу населения Костромской области

Несколько иначе выглядит динамика индекса физического объема ВРП (показатель, позволяющий оценить динамику, исключив влияние изменения цен).

Костромастат Индекс физического объема ВРП Костромской области

Лучшими годами развития области, согласно данному показателю, стали 2000, 2007, 2010 — тогда индекс рос на 6%. Снижение наблюдалось в 2009, а также в 2015 и 2016 годах.

Справка ИА REGNUM:

«Валовой региональный продукт (ВРП) — обобщающий показатель экономической деятельности региона, характеризующий процесс производства товаров и услуг. ВРП определяется как совокупность добавленных стоимостей видов экономической деятельности и чистых налогов на продукты». (источник)

Данный показатель используется для оценки состояния экономики области.