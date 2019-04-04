В Китае опубликован доклад о правах человека в США
Пекин, 4 апреля, 2019, 21:08 — ИА Регнум. В Китае пресс-службой Госсовета КНР опубликован доклад о положении дел с правами человека в США в 2018 году, сообщает 4 апреля Синьхуа. Сообщается, что документ подготовлен в ответ на публикацию 13 марта в США доклада с критикой ситуации с правами человека в 190 странах мира, включая КНР.
Подчеркивая, что, предъявляя претензии окружающим государствам, сами США игнорируют серьезные проблемы с правами человека у себя дома, авторы китайского доклада обвиняют американских авторов в приверженности «двойным стандартам». Среди основных сфер нарушений прав человека в США выделены:
— широкое распространение актов насилия, в том числе стрельбы в школах;
— прогрессирующая религиозная нетерпимость;
— интернет-слежка;
— искажение воли избирателей на выборах, которые превратились в соревнование «денежных мешков»;
— усиливающийся разрыв между богатыми и бедными, наибольший среди западных стран;
— рост числа преступлений, совершенных на почве различных форм ненависти;
— расовая сегрегация;
— иммиграционная политика принудительного разлучения детей с родителей и т. д.
Отметим, что публикация встречных докладов является эффективным способом противодействия попыткам очернения политических оппонентов, которые США широко применяют в целях формирования мирового общественного мнения.