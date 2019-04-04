Пекин, 4 апреля, 2019, 21:08 — ИА Регнум. В Китае пресс-службой Госсовета КНР опубликован доклад о положении дел с правами человека в США в 2018 году, сообщает 4 апреля Синьхуа. Сообщается, что документ подготовлен в ответ на публикацию 13 марта в США доклада с критикой ситуации с правами человека в 190 странах мира, включая КНР.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Слежка

Подчеркивая, что, предъявляя претензии окружающим государствам, сами США игнорируют серьезные проблемы с правами человека у себя дома, авторы китайского доклада обвиняют американских авторов в приверженности «двойным стандартам». Среди основных сфер нарушений прав человека в США выделены:

— широкое распространение актов насилия, в том числе стрельбы в школах;

— прогрессирующая религиозная нетерпимость;

— интернет-слежка;

— искажение воли избирателей на выборах, которые превратились в соревнование «денежных мешков»;

— усиливающийся разрыв между богатыми и бедными, наибольший среди западных стран;

— рост числа преступлений, совершенных на почве различных форм ненависти;

— расовая сегрегация;

— иммиграционная политика принудительного разлучения детей с родителей и т. д.

Отметим, что публикация встречных докладов является эффективным способом противодействия попыткам очернения политических оппонентов, которые США широко применяют в целях формирования мирового общественного мнения.