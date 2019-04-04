Гвиана, Франция, 4 апреля, 2019, 21:05 — ИА Регнум. Во Французской Гвиане с космодрома Куру произведен запуск ракеты-носителя «Союз» с четырьмя британскими спутниками O3b, сообщает 4 апреля интернет-портал французской компании-оператора аэропорта Arianespace.

skeezy Ракета «Союз»

Кроме того, изначальная дата запуска была перенесена с 29 марта на 4 апреля по причине изменения планов старта ракеты Vega с итальянским космическим аппаратом PRISMA.

Британские спутники O3b предназначены для обеспечения высокоскоростного доступа в интернет.

Стоит отметить, что с 2011 года с Куру стартовала уже 21-я российская ракета-носитель «Союз».