Пекин, 4 апреля, 2019, 21:05 — ИА Регнум. «Принцип одного Китая является политической базой китайско-американских отношений», — заявил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан, комментируя информационные сообщения о размещении военнослужащих США в «Американском институте на Тайване», сообщает 4 апреля Синьхуа по итогам ведомственного брифинга МИД в Пекине.

Иван Шилов ИА REGNUM Китайский дракон

Дипломат предупредил, что такие действия нарушают принцип «одного Китая», а также положения трех совместных китайско-американских коммюнике, и окажут негативное влияние на двусторонние отношения Пекина и Вашингтона.

Гэн Шуан призвал США к осмотрительности в подходах к проблеме Тайваня, воздержавшись от налаживания официальных и военных контактов с режимом в Тайбэе.

Напомним, что со времени прихода к власти администрации Дональда Трампа, США неоднократно предпринимали действия по укреплению двусторонних контактов с мятежным островом, вызывавшие протесты с китайской стороны.