Кампала, 4 апреля, 2019, 20:54 — ИА Регнум. Пропавшая в Уганде гражданка США пренебрегла необходимостью охраны и отправилась в заповедник дикой природы без сопровождения рейнджеров, 4 апреля передает агентство Reuters.

USAID Проводники-рейнджеры отдыхают

Согласно заявлению полиции, 35-летняя Кимберли Сью Эндекотт и её водитель из Уганды Джин Пол отправились в поездку по Национальному парку королевы Елизаветы без сопровождения рейнджеров, на свой страх и риск.

«У нас есть вооруженные проводники-рейнджеры. Если вы собираетесь покататься в парке, у вас должен быть сопровождающий, но эти туристы вышли самостоятельно без охраны… Они просто сели в машину и поехали», — сообщил представитель властей Башир Ханги.

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