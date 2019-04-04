Автобус въехал в толпу пешеходов в пригороде Парижа
Париж, 4 апреля, 2019, 20:50 — ИА Регнум. По меньшей мере 12 человек пострадали в результате наезда пассажирского автобуса на толпу пешеходов во Франции, передаёт 4 апреля France Info.
marsjo
Автобус
Как сообщается, инцидент произошёл в коммуне Сюси-ан-Бри в юго-восточных пригородах Парижа. По свидетельствам очевидцев, стоявший на месте автобус внезапно тронулся с места и въехал в группу людей.
Предварительной причиной аварии названа неисправность коробки передач автобуса. В настоящее время полиция выясняет все обстоятельства произошедшего.