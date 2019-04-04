Евпатория, Крым, 4 апреля, 2019, 20:40 — ИА Регнум. Глава администрации Евпатории Андрей Филонов, отправленный под стражу до 31 мая, не признаёт свою вину и считает возбуждённые против него уголовные дела заказными. Об этом он заявил журналистам 4 апреля в Симферополе после избрания меры пресечения.

Admin.my-evp.ru Андрей Филонов

«Нет, конечно, я не виноват, я ничего не совершал. Это всё заказная история», — уверен он.

По его словам, в данной ситуации речь идёт о защите чести и достоинства.

«Я пойду в этой истории до конца, каких бы сил и средств мне это ни стоило», — пообещал Андрей Филонов.

Как сообщало ИА REGNUM, главу администрации Евпатории Андрея Филонова задержали сотрудники ФСБ 3 апреля. В отношении Филонова возбуждено два уголовных дела.