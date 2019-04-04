Домодедово, Московская область, 4 апреля, 2019, 20:34 — ИА Регнум. Три человека пострадали в результате ДТП с участием пяти автомобилей вечером 4 апреля на трассе А107 в Подмосковье. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

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По информации ведомства, на 175-м километре трассы столкнулись автомобили ГАЗ, «ГАЗель», УАЗ, Volvo и Mercedes

На месте аварии в настоящее время работают сотрудники полиции, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Движение на трассе А107 на аварийном участке затруднено.