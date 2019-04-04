Симферополь, 4 апреля, 2019, 20:30 — ИА Регнум. Киевский районный суд Симферополя заключил под стражу до 31 мая главу администрации Евпатории Андрея Филонова, передаёт 4 апреля корреспондент ИА REGNUM.

Владимир Чичилимов ИА Красная Весна Арест

«Избрать в отношении обвиняемого по уголовному делу меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц и 28 дней — до 31 мая 2019 года», — огласил решение судья.

Подсудимый, в свою очередь, просил суд избрать для него меру пресечения в виде домашнего ареста. Филонов заявил о недостоверности информации о нарушении порядка выезда за границу и предложил сдать суду или следствию все свои паспорта.

«Я просил продлить рассмотрение, просто не успели взять справки, материалы из больницы. Ни для кого не секрет, что в 2016 году я попал в аварию и меня собирали по частям, два раза клиническая смерть. У меня спаечная болезнь, мне противопоказан статичный образ жизни. В случае отсутствия нагрузок у меня происходят приступы и требуется реанимационная помощь», — сказал Филонов.

По его словам, он был готов внести залог и просил заключить его под домашний арест. Он также предлагал принять для него решение о запрете пользования аудио, видеоаппаратурой, телефонами и другими средствами связи, а также предлагал органам следствия предоставить доступ к системе видеонаблюдения, установленным у него дома, и 24 часа находиться под наблюдением, с включенным звуком.

Как сообщало ИА REGNUM, главу администрации Евпатории Андрея Филонова задержали сотрудники ФСБ 3 апреля, возбудив против него уголовное дело о превышении должностных полномочий. Позже против него было возбуждено второе уголовное дело — по ещё одному из эпизодов.

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