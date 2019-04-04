Киев, 4 апреля, 2019, 20:24 — ИА Регнум. Кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский отказался сдавать анализы в медицинском пункте стадиона «Олимпийский» в Киеве, где должны состоятся его теледебаты с действующим президентом страны Петром Порошенко. Об этом сегодня, 4 апреля, сообщает агентство УНН.

Цитата из к/ф «Слуга народа». реж Алексей Кирющенко. 2016. Украина Владимир Зеленский

Представитель предвыборного штаба Зеленского Дмитрий Разумкин заявил, что результаты анализов, которые предложил сдать на стадионе действующий президент Украины Пётр Порошенко, вполне могут быть подделаны, в связи с этим Зеленский решил сдавать тесты в частной клинике.

«При всем уважении к «Олимпийскому», есть независимые площадки. Поэтому завтра в 8 утра мы приглашаем нашего оппонента в Eurolab, где можно сдать анализы, и ни у кого не возникнет вопросов, что кто-то что-то подтасовал», — сказал Разумкин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Зеленский предложил Порошенко провести публичные дебаты перед вторым туром президентских выборов. В качестве места проведения дебатов Зеленский предложил стадион «Олимпийский» в Киеве. Также Зеленский потребовал от Порошенко сдать анализы на алкоголь и наркотики, как одно из условий проведения дебатов. Порошенко согласился и тут же предложил Зеленскому сдать анализы на стадионе «Олимпийский».