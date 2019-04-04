Зеленский отказался сдавать анализы на алкоголь и наркотики в «Олимпийском»
Киев, 4 апреля, 2019, 20:24 — ИА Регнум. Кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский отказался сдавать анализы в медицинском пункте стадиона «Олимпийский» в Киеве, где должны состоятся его теледебаты с действующим президентом страны Петром Порошенко. Об этом сегодня, 4 апреля, сообщает агентство УНН.
Представитель предвыборного штаба Зеленского Дмитрий Разумкин заявил, что результаты анализов, которые предложил сдать на стадионе действующий президент Украины Пётр Порошенко, вполне могут быть подделаны, в связи с этим Зеленский решил сдавать тесты в частной клинике.
«При всем уважении к «Олимпийскому», есть независимые площадки. Поэтому завтра в 8 утра мы приглашаем нашего оппонента в Eurolab, где можно сдать анализы, и ни у кого не возникнет вопросов, что кто-то что-то подтасовал», — сказал Разумкин.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Зеленский предложил Порошенко провести публичные дебаты перед вторым туром президентских выборов. В качестве места проведения дебатов Зеленский предложил стадион «Олимпийский» в Киеве. Также Зеленский потребовал от Порошенко сдать анализы на алкоголь и наркотики, как одно из условий проведения дебатов. Порошенко согласился и тут же предложил Зеленскому сдать анализы на стадионе «Олимпийский».