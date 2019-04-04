Черкесск, 4 апреля, 2019, 20:24 — ИА Регнум. Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов обнародовал свои доходы за 2017 год. Согласно сведениям о доходах, расходах и имуществе, опубликованным 4 апреля на официальном сайте главы республики, в 2018 году он заработал 1 млн 547 тыс. 544,60 рубля. Это на 660,4 тыс. рублей больше, чем годом ранее.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

По-прежнему в собственности у Темрезова нет недвижимого имущества. У него в пользовании имеются частный жилой дом площадью 522,9 кв. м и земельный участок площадью 758 кв. м. Из транспортных средств у главы Карачаево-Черкесии остался лишь один автомобиль — «ГАЗ 21». В декларации за 2017 году у него их было три — в том числе два транспортных средства отечественного производства «Лада-212 140» и «ГАЗ-69».

Супруга главы Карачаево-Черкесии в 2018 году заработала 171,6 тыс. рублей, что на 79,4 тыс. рублей больше, чем в предыдущем году. У нее, как и в 2017 году, в собственности находятся жилой дом площадью 80,6 кв. м, три квартиры площадью 83,3, 48,4 и 96,7 кв. м. Имеется у супруги еще два складских помещения общей площадью около 200 кв. м.

Четверо несовершеннолетних детей руководителя республики имеют в пользовании частный жилой дом (522,9 кв. м) и земельный участок (758 кв. м).

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Как сообщало ИА REGNUM, по итогам 2017 года доходы главы Карачаево-Черкесии Рашида Темрезова оказались самыми низкими среди его коллег по Северо-Кавказскому федеральному округу. В 2017 году он заработал всего 887 тыс. рублей. Его супруга за этот же год получила всего 92 тыс. рублей.

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