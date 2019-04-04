Москва, 4 апреля, 2019, 20:53 — ИА Регнум. Политическим элитам западных стран Украина нужна только как инструмент давления на Россию, заявил 4 апреля депутат Государственной думы Леонид Слуцкий (ЛДПР) в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Окоп

«Украина устала от войны, от снарядов с надписью «Детям Донбасса». Украина хочет мира. С каждым днём всё больше фарса, гротеска, клоунады. Прекращение любых, даже нерегулярных рейсов с Россией. Вся эта убогая каша на Украине даёт мало шансов, надежд, что эти выборы будут выборами мира», — отметил депутат.

Также политик отметил, что никто из кандидатов, прошедших во второй тур, не сможет обеспечить развитие Украины.

«Ни Пётр Порошенко, который стремительно теряет влияние у электората, ни комик Владимир Зеленский сегодня не сумеют обеспечить то развитие национальной экономики, единение востока и запада Украины. Украину просто жаль. Для Запада 46 миллионов украинцев ничего не значат. Это инструмент давления на Россию, инструмент, чтобы настраивать на Россию общественность в разных странах. Что будет происходить после выборов, Запад это не интересует», — сказал Слуцкий.

Как ранее сообщал ИА REGNUM, в штабе действующего президента Украины Петра Порошенко уверены, что именно он победит во втором туре выборов.