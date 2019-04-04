Вашингтон, 4 апреля, 2019, 20:15 — ИА Регнум. ВМС США ускоряют программу по созданию многоцелевого фрегата с управляемым ракетным оружием FFG (X). На 2020 финансовый год на эти цели запланировано 1,3 миллиарда долларов. Из них только 50 миллионов пойдут на разработку, остальная сумма — на постройку первого фрегата этой серии.

National Museum of the U.S. Navy Американские моряки

В течение десяти лет ВМС США должны получить более двадцати подобных фрегатов. Ожидается, что стоимость каждого фрегата будет не более 950 миллионов долларов.

Водоизмещение фрегата FFG (X) составит около 6000 тонн. Известно, что фрегат будет оснащен тремя РЛС с фазированной антенной решеткой, 32 вертикальными пусковыми установками Mark-41 и 8−16 противокорабельными ракетами, а также ракетами ПВО средней и большой дальности.

Кроме того, предполагается, что данные фрегаты будут головными кораблями так называемого «Флота призраков», который будет включать 140-тонные надводные беспилотники Sea Hunter, а также вооруженные беспилотные корабли водоизмещением в 2000 тонн, оснащенные вертикальными пусковыми ракетными установками.