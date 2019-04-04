Лондон, 4 апреля, 2019, 19:57 — ИА Регнум. Согласно отчету S&P Global Ratings, Великобритания теряла в среднем 6,6 млрд фунтов стерлингов ($8,7 млрд) в каждом квартале после референдума о выходе из Евросоюза, 4 апреля передает агентство Reuters.

Британский фунт и евро

По словам старшего экономиста рейтингового агентства Бориса Гласса, к концу 2018 года британская экономика была бы на 3% мощнее.

«Сразу после референдума фунт упал примерно на 18%… влияние, вызванное инфляцией, распространилось на экономику», — пояснил Гласс.

Так, в 2018 году инфляция в Великобритании оказалась на 1,8% выше, чем в третьем квартале 2017 года, что сказалось на доходах и расходах домохозяйств и экономике в целом.

Отметим, согласно оценке Goldman Sachs, Brexit стоил экономике Великобритании 600 млн фунтов стерлингов в неделю, то есть примерно 7,8 млрд фунтов в квартал.

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