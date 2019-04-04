Псков, 4 апреля, 2019, 19:55 — ИА Регнум. Общественная проверка, проведённая в школах Пскова, подтвердила: в образовательных учреждениях учащиеся нередко получают разные обеды, в зависимости от того, оплачено ли питание родителями школьника. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Псковского областного собрания депутатов, итоги проверки сообщила спикеру регионального парламента Александру Котову заместитель главы города Пскова, руководитель партийного проекта «Единой России» «Крепкая семья» Елена Полонская.

Cenya Glova Школьная столовая

«В меню для малоимущих снижена калорийность, чаще всего за счёт веса порции или выбора блюд. Чтобы лучше понимать ситуацию: одним детям на обед предложено жаркое, а другим — пшённая каша. Обед за счёт бюджета стоит 35 рублей, а оплаченный родителями — 55−70. Сидя за одним столом, учащиеся нередко получают разную еду», — сообщила Полонская.

По её словам, известны случаи, когда дети из малоимущих семей вообще отказывались от питания, чтобы не подчёркивать свой статус.

Общественная экспертиза проводилась во всех 26 школах Пскова. Экспертами выступали родители школьников, причём проверяли они не «свои» школы.

Елена Полонская также обратила внимание на то, что часто семья не считается малоимущей и не получает льготы, но оплатить горячий обед школьника по его полной стоимости позволить себе не может.

По словам Полонской, размер субсидии на питание школьников не пересматривался с 2008 года. Но если десять лет назад на выделяемые из бюджета 19 рублей 50 копеек на школьника можно было обеспечить горячий завтрак, то сейчас этой суммы стало хватать только на чай с булочкой.

Председатель Псковского областного собрания депутатов Александр Котов заявил, что нужно не только пересмотреть всю систему питания школьников и исключить ситуации, когда за одним столом дети получают абсолютно разные обеды, но и предусмотреть в бюджете дополнительные средства, чтобы обеспечить питание, соответствующее санитарным нормам и правилам.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, проблема разных обедов для детей в школах в зависимости от благосостояния семей учеников в феврале 2019 года также вызвала резонанс в Ярославле, где мэрия запретила «меню для богатых» в начальной школе.

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