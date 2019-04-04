Москва, 4 апреля, 2019, 19:54 — ИА Регнум. Международное рейтинговое агентство Moody's присвоило российской алюминиевой компании «Русал» корпоративный рейтинг на уровне «Ba3» со «стабильным» прогнозом. Об этом говорится в распространённом 4 апреля пресс-релизе агентства

Boaz-zavod.ru Богучанский алюминиевый завод

В комментарии Moody's отмечено, что рейтинг обусловлен сильными позициями «Русала» на рынке, наличием у компании долгосрочных контрактов, географической диверсификацией производства и рядом других факторов.

Напомним, после введения в апреле 2018 года санкций против «Русала» со стороны США рейтинговые агентства Moody's и Fitch отозвали рейтинги российской компании. В январе 2019 года санкции с «Русала» были сняты.

В конце марта агентство Fitch присвоило компании рейтинг на уровне «BB-» — также со «стабильным» прогнозом.