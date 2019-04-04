Ереван, 4 апреля, 2019, 19:49 — ИА Регнум. Премьер-министр Армении Никол Пашинян предупредил «бывших олигархов» о том, что им не следует заниматься манипуляциями. «Иначе они получат жесткий контрудар в челюсть», — заявил он.

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«Некоторые бывшие олигархи думают, что им удастся выйти на поле манипуляций. Они ошибаются. Я хочу в последний раз предупредить всех: пусть никто не принимает нашу воспитанность за слабость, а не то получат очень жесткий контрудар. Все без исключения пусть не поддаются соблазну почувствовать на своей челюсти силу контрудара правительства, которое пользуется доверием народа. Я это говорю прямо и очень адресно», — заявил премьер.

Пашинян пояснил, что накануне была распространена «манипулятивная информация» о том, что в результате неких действий правительства изменилась цена на газ.

«Правительство не принимало какого-либо решения, которое могло бы оказать влияние на газозаправочный рынок. Никаких таких действий не было, и все слухи о повышении цен являются манипуляциями. Здесь мы можем иметь дело с другой проблемой, которой некоторые пытаются манипулировать, и здесь реакция государственных органов должна быть очень жесткой», — сказал Никол Пашинян.

Пашинян также заявил, что «если некоторые криминальные круги тратят миллионы в социальных сетях и СМИ на манипулирование общественным мнением, то это является вопросом национальной безопасности».

Обращаясь к директору Службы национальной безопасности (СНБ) Артуру Ванецяну, Пашинян выразил надежду на то, что руководимая им структура в этом вопросе сможет обеспечить результаты и дать жесткий отпор — «конечно же, не ставя под сомнение право на свободу слова».

«Да, в нашей стране свобода слова и информации гарантированы, но если некоторые криминальные круги тратят миллионы на социальные сети и СМИ, чтобы манипулировать общественным мнением, то это является вопросом национальной безопасности. И я надеюсь, что ваша служба сможет в этом вопросе обеспечить конкретные результаты», — заявил Пашинян, обращаясь к Ванецяну.

«В социальных сетях есть даже фейки, которые выступают под революционными флагами, призывают к насилию в адрес бывших властей, чтобы показать, что это действительно связано с нашими революционными кругами. Такого рода манипуляции должны получать очень жесткий отпор. И я думаю, что законодательство Республики Армения дает такую возможность, конечно, не ставя под сомнение право на свободу слова и выражение мнений, поскольку это для нас является незыблемой ценностью и красной чертой, которую мы перейти не можем», — подчеркнул глава армянского правительства.