Москва, 4 апреля, 2019, 20:47 — ИА Регнум. Украина из правового государства превращается в «опереточное», заявила 4 апреля бывший депутат Верховной рады Украины Анна Герман в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Ghenady Украинки

Предложение Владимира Зеленского провести дебаты с Петром Порошенко на стадионе в Киеве украинский политик подвергла резкой критике. По её мнению, политическая жизнь на Украине превращается в фарс.

«Это превращение Украины в опереточное государство. Один кандидат не сумел объединить восток и запад, как это смогла сделать власть, которую они изгнали. Другой кандидат все превращает в шоу. На Украине серьёзные проблемы, и их надо решать», — отметила Герман.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ведущей предстоящих дебатов между Зеленским и Порошенко может стать кандидат в президенты Юлия Тимошенко, занявшая третье место в первом туре выборов. Выступить в роли «арбитра» её пригласил Зеленский.