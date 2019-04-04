Москва, 4 апреля, 2019, 19:45 — ИА Регнум. Российскими властями в 2018 году было депортировано и выдворено из страны более 72 тысяч иностранных граждан. Об этом 4 апреля сообщил заместитель секретаря Совета безопасности России Александр Гребенкин в интервью «Российской газете».

Иван Шилов ИА REGNUM Мигранты

По его словам, в минувшем году правоохранительные органы страны активизировали деятельность по противодействию незаконной миграции.

«Подразделениями по делам миграции органов внутренних дел осуществлено почти 430 тысяч мероприятий по выявлению нарушений миграционного законодательства, принято 240,5 тысячи решений о запрете въезда в страну», — отметил Гребенкин.

В целом, как заявил замсекретаря Совбеза, проведённый по итогам 2018 года анализ «свидетельствует, что миграционная ситуация стабильна и находится под контролем».

Он также отметил, что в России уже третий год подряд наблюдается «устойчивое сокращение» числа преступлений, совершаемых иностранными гражданами, и «их удельный вес в общем массиве совершённых в прошлом году преступлений составляет менее 4%».