Москва, 4 апреля, 2019, 19:34 — ИА Регнум. Генеральный директор Авиационного комплекса имени С. В. Ильюшина Алексей Рогозин покидает пост. Об этом сообщили 4 апреля в Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК) по итогам состоявшегося заседания совета директоров.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Рогозин

Сообщается, что новым генеральным директором ПАО «Ил» назначен Юрий Грудинин.

Алексей Рогозин также прекращает полномочия в должности вице-президента ОАК по транспортной авиации. Причиной ухода с поста назван его переход на другое место работы.