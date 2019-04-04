Москва, 4 апреля, 2019, 19:27 — ИА Регнум. Тяжелый атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов», который проходит глубокую модернизацию, получит на вооружение самые мощные образцы оружейных систем из имеющихся в распоряжении военно-морского флота России. Об этом сегодня, 4 апреля, сообщил глава Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов.

Крейсер «Калинин» в 1991 году

Напомним, что «Адмирал Нахимов» был заложен ещё в 1983 году, а спущен на воду — в 1986 году. Тогда этот крейсер назывался «Калинин». Название «Адмирал Нахимов» он получил в 1992 году. Крейсер эксплуатировался до 1997 года, а затем встал на длительный ремонт.

На ремонте корабль так и стоит до сих пор. Фактически модернизационные и ремонтные работы начались только в 2014 году.

Министр промышленности и торговли России Денис Манутров заявил, что на «Адмирале Нахимове» будут смонтированы универсальные пусковые установки на несколько типов ракет. По словам министра, корабль будет вооружен дальнобойными ракетами «Калибр», сверхзвуковыми ракетами «Оникс» и гиперзвуковыми ракетами «Циркон». Экипаж корабля сможет выбирать оптимальное оружие под каждую боевую задачу.

Рахманов уточнил, что корабль действительно может быть вооружен ракетами «Циркон», если таково будет требование заказчика.

«Всё может быть. Если в ТЗ появится — будет. Не появится — не будет», — сказал он.

Также Рахманов отметил, что если всё пойдет как первоначально планировалось, то «Адмирал Нахимов» станет самым мощным кораблем ВМФ России.