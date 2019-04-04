Киев, 4 апреля, 2019, 19:30 — ИА Регнум. Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский предложил лидеру «Батькивщины» Юлии Тимошенко стать ведущей и арбитром его дебатов с Петром Порошенко.

Адриан Ван Остаде. Драка. 1637

Соответствующее видеообращение обнародовано вечером 4 апреля, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Во избежание подкупа, провокаций и административного давления мы предлагаем назначить отдельного независимого арбитра и ведущего для проведения дебатов. Юлия Тимошенко, вы заняли третье место в первом туре и не поддержали ни одного из кандидатов. Сможете ли вы стать гарантом честных правил и равных возможностей на дебатах?» — спрашивает экс-премьера Украины Зеленский.

Между тем ранее сегодня стало известно, что модератором дебатов кандидатов в президенты Петра Порошенко и Владимира Зеленского от Национального общественного телевидения должен выступить провластный журналист Павел Казарин.

«Кто такой Павел Казарин? Это профессиональный грантоед и профессиональный порохобот, который постоянно пишет о том, что украинцы должны выбирать не мир и колбасу, а евроатлантические ценности и вечную войну против агрессора. Так и писал — надо хоть пятьдесят лет воевать. Потому что это обеспечивает работой подобных ему пропагандистов. А кто с этим не согласен — враг Украины», — заявляет в своем комментарии политический эксперт Андрей Манчук.

Эксперт отмечает, что при таком ведущем дебаты обернутся новым изданием «Евровидения» — когда представители так называемого «общественного телевидения» будут каждую минуту спрашивать их кандидата про Крым и Донбасс, а потом заберут победу.

«Или они (команда Зеленского) надеются выиграть у шулеров с краплеными картами в рукаве?» — задается вопросом Манчук.

ИА REGNUM напоминает, что уже несколько суток Зеленский и Порошенко договариваются о проведении публичных дебатов перед вторым туром президентских выборов. Стороны уже согласовали, что дебаты пройдут на главном стадионе Украины — НСК «Олимпийский» в Киеве.

Сегодня, 4 апреля, представитель Порошенко Олег Медведев заявил на брифинге, что действующий президент готов дебатировать с Зеленским на стадионе и готов взять на себя половину стоимости его аренды:

«Мы в знак уважения к его избирателям готовы встречаться на любых удобных ему площадках. Главное, чтобы страна увидела позицию обоих кандидатов», — сказал Медведев.

Вместе с тем он отметил, что на дебатах должен быть «четкий регламент, объективность ведущих и равные условия для обоих кандидатов».