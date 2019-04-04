Лондон, 4 апреля, 2019, 19:18 — ИА Регнум. Мировые цены на нефть слабо отреагировали на отчеты о резком увеличении запасов в США, 4 апреля передает агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Добыча нефти

К середине дня торгов на Лондонской бирже баррель Brent вырос на 16 центов, до $69,47 за баррель. Нефть WTI снизилась на 13 центов, до $62,33 за баррель.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 апреля правительство США отчиталось о росте добычи в стране до рекордных 12,2 млн баррелей в сутки и увеличении запасов сырой нефти на 7,2 млн баррелей.

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